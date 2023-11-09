Симоне Индзаги: горжусь третьим подряд выходом «Интера» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о выходе команды в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Вчера, 8 ноября, миланский клуб обыграл «РБ Зальцбург» (1:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы гордимся тем, что прошли квалификацию с двумя матчами в запасе. Такого не было с сезона-2004/2005. Мы выходим в плей-офф уже третий сезон подряд, и это вполне заслуженно. Однако теперь мы знаем, что для того, чтобы занять первое место, нам осталось провести два матча.

Каждый матч Лиги чемпионов — сложный. Сегодня были моменты, когда в первом тайме нам пришлось напрячься, но мы защищались всей командой. Теперь нам нужно смотреть вперёд, потому что в ближайшие недели нас ждёт сложный список матчей», — приводит слова Индзаги официальный сайт «Интера».

После четырёх туров «Интер» занимает второе место с 10 очками в группе D с «Реалом Сосьедад» (10 очков), «РБ Зальцбург» (3 очка) и «Бенфикой» (0 очков).