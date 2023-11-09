Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ливерпуль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» проиграл 9 из 17 стартовых матчей сезона

«Манчестер Юнайтед» проиграл 9 из 17 стартовых матчей сезона
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» проиграл 9 из 17 стартовых матчей сезона с учётом всех соревнований. С «красными дьяволами» это случилось впервые с сезона-1973/1974.

Из 17 игр манкунианцы выиграли только восемь, ни разу не сыграв вничью. Последнее поражение команды Эрика тен Хага датируется вчерашним днём — «Манчестер Юнайтед» уступил датскому «Копенгагену» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

В группе A «красные дьяволы» располагаются на последнем месте в таблице, набрав три очка. Лидирует «Бавария», «Копенгаген» занимает второе место. В английской Премьер-лиге «Ман Юнайтед» идёт на восьмом месте после 11 проведённых встреч. Кроме того, подопечные тен Хага уступили «Ньюкаслу» в матче Кубка английской лиги и покинули турнир, действующим победителем которого они являются.

В следующем матче внутреннего первенства «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Лутоном», который ранее неожиданно отобрал очки у «Ливерпуля» (1:1) у себя дома.

Материалы по теме
Удаление Рашфорда в матче с «Копенгагеном» — второе для игрока в футболке «Ман Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android