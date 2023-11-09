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«Лион» обжалует решение комиссии по делу о нападении фанатов «Марселя» на автобус команды

«Лион» обжалует решение комиссии по делу о нападении фанатов «Марселя» на автобус команды
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Футбольный клуб «Лион» подаст апелляцию на решение дисциплинарной комиссии по делу о нападении болельщиков «Марселя» на автобус команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее стало известно, что Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) приняла решение не применять санкции к клубу «Марсель» за нападение болельщиков на автобус «Лиона» перед матчем команд в Марселе. Незадолго до начала встречи фанаты хозяйской команды забросали автобус гостевого клуба камнями. Из-за произошедшего инцидента матч был отменён.

Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо получил серьёзные порезы от осколков стекла. Помощник Гроссо, Раффаэле Лонго, также получил удар в глаз осколками стекла, когда было разбито стекло с правой стороны автобуса. Решение дисциплинарной комиссии «Лион» не устроило, клуб намеревается его обжаловать. Также пресс-служба «Лиона» напомнила, что произошедшее имело серьёзные последствия для всей команды и её болельщиков.

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