Чемп.Турниры приглашает организаторов спортивных соревнований ознакомиться с возможностями

Несколько недель назад мы анонсировали запуск сервиса Чемп.Турниры. За это время тысячи пользователей успели ознакомиться с сервисом и сотни игроков поучаствовали в наших соревнованиях по большому теннису и EA Sports FC 24.

Сегодня мы рады пригласить организаторов турниров со всей России стать частью «Чемпионата» и рассмотреть сервис Чемп.Турниры как платформу для организации и проведения своих соревнований, а мы, в свою очередь, будем рады делиться информацией о ваших турнирах в новостных лентах.

На данный момент сервис поддерживает проведение турниров по футболу, большому и настольному теннису, EA Sports FC 24, NBA 2K24, NHL 24. По запросу мы можем оперативно добавить любую спортивную дисциплину.

Доступно создание турнирных таблиц с применением олимпийских турнирных сеток и групповых этапов. Возможно их последовательное комбинирование. Результаты игр участники могут вносить как самостоятельно, так и через администратора.

Переходите по ссылке и создавайте свой турнир прямо сейчас.

По вопросам сотрудничества и поддержки обращайтесь к руководителю сервиса Чемп.Турниры Олегу Николаеву, oleg.nikolaev@championat.com.