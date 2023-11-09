Семак: уход Коваленко не допускаем. Он будет ведущим игроком «Зенита» в будущем

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что сине-бело-голубые не допускают уход Александра Коваленко. В «Зените» видят его ведущим игроком команды в будущем.

«Уход Коваленко мы на сегодняшний день не допускаем. У нас не такая большая обойма. Нужно адаптироваться в команде, что он уже сделал, на мой взгляд. Всё завит от него. У него хорошие данные. Мы удовлетворены его отношением к работе. В перспективе, надеюсь, он будет одним из ведущих игроков нашей команды», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, Коваленко перешёл в «Зенит» из «Сочи» летом 2023 года за € 2 млн. Контракт игрока с сине-бело-голубыми действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,8 млн.