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Игрок молодёжной сборной России Ефремов: в Испании тебе никогда не скажут плохого в лицо

Игрок молодёжной сборной России Ефремов: в Испании тебе никогда не скажут плохого в лицо
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Российский защитник «Вильярреала» Антон Ефремов рассказал про испанский менталитет.

«Наверное, сложнее всего было привыкнуть к испанскому менталитету. Здесь совершенно другие обычаи, культура. Плюс язык. Когда я приехал, мой испанский был практически нулевой, поэтому в первый год я упорно занимался с репетиторами. Потом, в процессе общения с парнями, всё как-то само пошло, и сейчас «hablo bastante bien español». Менталитет у нас и у них сильно отличается — здесь люди почти всегда гостеприимны и дружелюбны к тебе. В лицо никогда не скажут тебе чего-нибудь оскорбительного или плохого, но за спиной иногда могут завидовать или говорить неприятные вещи», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

20-летний Ефремов — воспитанник «Пари НН». С января по август 2019 года он был в академии «Локомотива», а затем год провёл в «Вильярреале». Следующий год он провёл в «Чертаново», а затем вновь вернулся в испанский клуб. Антон привлекался во все юношеские сборные России и провёл один матч за молодёжку.

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