Российский футболист в Испании: здесь не продаются творог, гречка, манка

Российский защитник «Вильярреала» Антон Ефремов рассказал, чего ему не хватает в Испании.

«Русской кухни очень не хватает. Здесь не продаются творог, гречка, манка. Скучаю по маминым сырникам. Когда она приезжает, всегда мне их готовит. Мы нашли в Валенсии магазин с русскими продуктами и покупаем там всё по необходимости», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

20-летний Ефремов — воспитанник «Пари НН». С января по август 2019 года он был в академии «Локомотива», а затем год провёл в «Вильярреале». Следующий год он провёл в «Чертаново», а затем вновь вернулся в испанский клуб. Антон привлекался во все юношеские сборные России и провёл один матч за молодёжку. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость россиянина в € 150 тысяч.