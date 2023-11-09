Российский защитник «Вильярреала»: при Эмери провёл несколько тренировок с основой

Российский защитник «Вильярреала» Антон Ефремов рассказал, как развивается его карьера в системе испанского клуба.

«На данный момент я получаю игровую практику в «Вильярреале-С». Выступаем в Терсере — это пятая по счёту лига в Испании. Периодически пересекаюсь в академии с основой «Вильярреала». С Эмери, когда он работал здесь, не говорили, но я провёл несколько тренировок под его руководством. Считаю, что попасть в основную команду совершенно реально. Самое главное — продолжать работать в том же духе. Планы у меня серьёзные. Зимой я подписал долгосрочный контракт с «Вильярреалом», поэтому остаётся только прогрессировать и развиваться», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

20-летний Ефремов — воспитанник «Пари НН». С января по август 2019 года он был в академии «Локомотива», а затем год провёл в «Вильярреале». Следующий год он провёл в «Чертаново», а затем вновь вернулся в испанский клуб. Антон привлекался во все юношеские сборные России и провёл один матч за молодёжку. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость россиянина в € 150 тыс.