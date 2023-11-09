Погребняк — о недостаче россиян в «Зените»: для чего Аршавин возглавляет молодёжный блок?

Бывший форвард сборной России Павел Погребняк высказался о ситуации в «Зените», где в основном составе играют преимущественно легионеры. По мнению экс-футболиста сине-бело-голубых, клубу надо растить собственных игроков, и этим должен заниматься Андрей Аршавин, который занимает пост директора департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам «Зенита».

«Что меня с «Зенитом» связывает? История. Чемпионский коридор. Скучаю по тем временам.

Сейчас в «Зените» мало россиян — что делать? Растить. Для чего Андрей Сергеич [Аршавин] возглавляет молодёжную группу? Есть хорошие ребята, но конкуренцию с бразильцами тяжело выдерживать. Есть аренды — Химки, Томск, Калининград», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».