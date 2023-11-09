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«Манчестер Юнайтед» впервые проиграл матч ЛЧ, в котором вёл в счёте в два и более мяча

«Манчестер Юнайтед» впервые проиграл матч ЛЧ, в котором вёл в счёте в два и более мяча
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«Манчестер Юнайтед» впервые проиграл матч Лиги чемпионов, в котором имел преимущество в два и более мяча, уступив накануне «Копенгагену» (3:4).

В матче группового этапа Лиги чемпионов с датским «Копенгагеном» «красные дьяволы» повели в счёте уже на первых минутах, удвоив своё преимущество в середине первого тайма. Однако на перерыв команды ушли при счёте 2:2. Во втором тайме манкунианцы снова вышли вперёд, но под занавес игры датчане забили ещё дважды и вырвали победу.

В последний раз «Манчестер Юнайтед» проигрывал, имея преимущество в два и более мяча, в 2014 году. Тогда «красные дьяволы» уступили «Лестеру» 3:5. После четырёх туров группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «красные дьяволы» располагаются на последнем месте в таблице, набрав три очка. Лидирует «Бавария», «Копенгаген» занимает второе место.

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