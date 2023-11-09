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Матч «Марсель» — «Лион» состоится 6 декабря. Игру откладывали из-за нападения болельщиков

Матч «Марсель» — «Лион» состоится 6 декабря. Игру откладывали из-за нападения болельщиков
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Профессиональная футбольная лига Франции утвердила дату проведения матча 10-го тура внутреннего первенства между «Марселем» и «Лионом». Игра состоится 6 декабря на домашней арене клуба «Марсель» «Велодром» и начнётся в 23:00 мск.

Напомним, команды должны были сыграть друг с другом в конце октября, но встречу отменили из-за того, что болельщики «Марселя» закидали камнями автобус с футболистами и тренерами «Лиона». Наставник «Лиона» Фабио Гроссо был ранен осколками стекла. У итальянца случилось кровотечение. Пострадал также помощник Гроссо, Раффаэле Лонго.

После 10 проведённых встреч в чемпионате Франции «Марсель» располагается на девятом месте турнирной таблицы. «Лион» занимает последнюю, 20-ю строчку.

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