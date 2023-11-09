Защитник «Оренбурга» Гойкович: у Деограсии агрессивный стиль тренерства — мне нравится

Футболист «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался о главном тренере команды Давиде Деограсии.

«Сравнение Деограсии с персонажем Густаво Фрингом? Мы не обсуждаем это в команде, никаких подколов нет. Просто у Деограсии такой стиль тренерства — агрессивный. Говорит с эмоциями, чтобы команда понимала, чтобы вызывать эмоции. У каждого тренера своя работа, каждый разговаривает с командой по-своему. Мне нравится подход Деограсии», — сказал Гойкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Оренбург» после 14 туров Российской Премьер-Лиги занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. В следующем матче внутреннего первенства оренбуржцы сыграют с московским «Динамо» на выезде.