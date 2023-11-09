«Он может потерять карьеру». Ловчев высказался о положении Захаряна в «Реале Сосьедад»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о малом количестве игровой практики Арсена Захаряна в испанском «Реале Сосьедад». По его мнению, сидя на скамейке запасных, Захарян может потерять как минимум год карьеры, а как максимум — всю карьеру.

«Арсен Захарян вчера сыграл в матче Лиги чемпионов за «Реал Сосьедад» 12 минут. Испанцы уверенно обыграли «Бенфику».

Пока с Арсеном происходит то, о чём говорили многие перед этим трансфером. Арсен сидит на лавке, выходит на короткое время в чемпионате и в Лиге чемпионов — можно сказать, что проходит процесс адаптации, а можно — что теряет год карьеры. Кроме того, если вспомнить, что и в России этот чемпионат Захарян играл просто плохо, всё логично и дело не только в адаптации.

«Реал Сосьедад» сейчас приличная команда, видно, что конкуренция в атаке серьёзная и место своё надо вырывать — не уверен, что Арсен к этому готов. Каждый из уезжающих из РПЛ должен оценить свои силы, свой потенциал, и главный вопрос — буду ли я играть там? Не числиться, а именно играть.

Пока получается — не только у него, но и ранее у Миранчука — по фразе «надо уезжать, а там разберёмся». Ну вот — уехали. Миранчук сидит на лавке, Захарян сидит. Я тоже за то, чтобы они играли в топ-чемпионатах. Но именно играли.

Миранчук в Италии не первый год. Поначалу всё было неплохо, а потом сел на лавку. Можем ли мы сказать, что он вырос там как игрок? Мы видели, как Алексей сыграл в недавних матчах за сборную России — он ничем не выделялся на фоне остальных, на фоне сборной Кении. Захарян сидит, а не играет. И, судя по тому, как он выглядел перед отъездом — в матчах РПЛ, всё более чем справедливо.

Чтобы поменять ситуацию, надо пахать и вырывать своё место в составе — и полагаю, что шанс у Арсена на это появится только в следующей предсезонной подготовке. А если играть не будет, можно потерять не только год, но и карьеру», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.