Юрий Сёмин прокомментировал, будет ли тренировать в матче легенд ЦСКА и «Локомотива»

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин прокомментировал своё возможное участие в матче легенд ЦСКА и «Локомотива».

«Матч легенд ЦСКА и «Локомотива» проводит РФС, и, по всей видимости, я буду руководить командой легенд «Локо». Отказывался ли от этого ранее? Я вам такого не говорил», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) объявил, что будет проведён ретроматч с участием легенд московских «Локомотива» и ЦСКА. Игра состоится 19 ноября.

В 2023 году РФС уже организовал следующие ретроматчи: «Спартак» (Москва) — сборная мира (2:1), «Зенит» (Санкт-Петербург) — сборная России (1:1), сборная России — сборная Африки (4:3) и «Динамо» (Сталинград) – «Спартак» (0:2). В 2022 году состоялись две игры с участием легенд «Спартака» и «Зенита» (0:2 и 2:1).