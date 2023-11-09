Ловчев — об Алексее Миранчуке: нет вариантов в Италии — надо играть в РПЛ, если зовут

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о положении российского полузащитника Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте». По мнению Ловчева, Миранчуку стоит переезжать в РПЛ при наличии вариантов.

«Что касается Миранчука, очень жаль, что летом Алексей не сменил команду. Потому что, как идёт — играть в «Аталанте» он не будет. В «Торино» в прошлом году всё было более-менее, а сейчас наш парень — глубокий запасной. Надо играть, ему уже 28 лет, — конец карьеры уже близок. Если нет вариантов в Италии, надо играть в РПЛ, если зовут», — написал Евгений Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее появилась информация, что московский «Локомотив» хочет арендовать российского полузащитника Миранчука у итальянской «Аталанты».

28-летний Алексей является воспитанником «Локомотива». С 2020 года он выступает за «Аталанту». Действующий контракт россиянина с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2025 года.