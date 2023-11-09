Игроку молодёжки «Атлетико» стало плохо во время матча юношеской ЛЧ. Его увезли на скорой

Вратарь молодёжной команды мадридского «Атлетико» Сальвадор Эскивель упал на землю в концовке матча юношеской Лиги чемпионов с «Селтиком», схватившись за сердце. Медицинские штабы «Атлетико» и «Селтика» немедленно выбежали на поле, чтобы оказать первую помощь спортсмену. Эскивель покинул стадион в сознании в машине скорой помощи.

Пресс-служба мадридского «Атлетико» прокомментировала этот тревожный эпизод.

«У Эскивеля в последние минуты матча случился приступ тахикардии, поэтому его доставили в больницу, где был проведён ряд обследований. Результат обследований нормальный. В ближайшие дни будут проведены дополнительные тесты, чтобы гарантировать безопасность его возвращения к тренировкам», — сообщили изданию Relevo в пресс-службе «матрасников».