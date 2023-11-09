Ловчев: разговоры российских игроков о европейской мечте — пустой звук, миф

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о стремлении российских футболистов переезжать в зарубежные чемпионаты.

«В принципе, получается, что разговоры о европейской мечте, которые ведут многие российские футболисты — просто миф, пустой звук. Сидит на скамейке Миранчук, не заиграл в Турции Дзюба. Сидит сейчас Захарян.

Хорошо получается у Головина, но ведь почти за пять лет во Франции он не выиграл там трофеев. Нет титулов. Он выглядит хорошо в чемпионате, а в еврокубках я давно не слышал о подвигах «Монако».

Хочется пожелать нашим футболистам более осторожно оценивать свои возможности и перспективы в европейском футболе. Слова словами, а конкуренцию наши ребята, к огромному сожалению, в большинстве своём проигрывают. Идти при выборе зарубежного варианта надо туда, где ты точно будешь играть — то есть в команде среднего уровня, — где есть возможность адаптироваться к уровню чемпионата, не сидя на лавке, а играя», — написал Евгений Ловчев в своём телеграм-канале.