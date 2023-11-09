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Агент Клаудиньо заявил, что игрок не думает об уходе из «Зенита»

Агент Клаудиньо заявил, что игрок не думает об уходе из «Зенита»
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Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, заявил, что игрок не думает об уходе из «Зенита».

«Какой клуб делал предложение Клаудиньо летом? Это в прошлом. Сейчас он полностью сконцентрирован на игре за «Зенит» и не думает об уходе», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее помощник Сергея Семака Виллиам де Оливейра сообщил, что полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо мог покинуть клуб в летнее трансферное окно. Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. К сине-бело-голубым полузащитник присоединился из «Ред Булл Брагантино».

В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провёл 14 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил три гола и сделал четыре результативных передачи.

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