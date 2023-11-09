Агент Клаудиньо заявил, что игрок не думает об уходе из «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, заявил, что игрок не думает об уходе из «Зенита».

«Какой клуб делал предложение Клаудиньо летом? Это в прошлом. Сейчас он полностью сконцентрирован на игре за «Зенит» и не думает об уходе», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее помощник Сергея Семака Виллиам де Оливейра сообщил, что полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо мог покинуть клуб в летнее трансферное окно. Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. К сине-бело-голубым полузащитник присоединился из «Ред Булл Брагантино».

В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провёл 14 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил три гола и сделал четыре результативных передачи.