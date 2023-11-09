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Салихова: Каттани видел «Спартак» с основой из лучших российских игроков

Салихова: Каттани видел «Спартак» с основой из лучших российских игроков
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Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала, что при ней в клубе было намерение выстроить костяк команды из молодых российских игроков.

«Каттани считал, что «Спартаку» необходим футболист амплуа Верратти. Именно в Пруцеве мы увидели эти характеристики и осуществили его трансфер. По человеческим качествам и самоотдаче Данил старше своих лет. Пруцев как трансферная цель у моих советников был давно на карандаше. То же самое можно сказать и про других ребят из «Крыльев», которых, увы, мы не успели приобрести, а у нового руководства иной курс. Лука Каттани видел «Спартак», основа которого состоит из лучших российских игроков. Сюда бы входили как выпускники своей академии, так и остальные россияне, кого реально было заполучить.

Так в команду пришли Пруцев, Зиньковский, Хлусевич, Классен. Были переподписаны контракты на пять с половиной лет с братьями Шитовыми, Денисовым, Игнатовым, Литвиновым, Умяровым, Максименко. Восстанавливающийся после травмы Маслов также продлил контракт, но на более короткий срок: мы не забыли его самоотверженность в борьбе за серебро при Тедеско. Молодые игроки знали, что клуб им доверяет, на них будет сделана ставка в симбиозе с опытными иностранцами и Джикией, Соболевым, Зобниным и Селиховым, которые приносили результат здесь и сейчас», — приводит слова Салиховой Metaratings.

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