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Горшков: наверное, «Краснодар» сильнее «Зенита», но фаворита матча выделить сложно

Горшков: наверное, «Краснодар» сильнее «Зенита», но фаворита матча выделить сложно
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Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и «Краснодаром».

«Сложно выделить фаворита в этом матче. «Краснодар» сейчас лидирует в чемпионате, а «Зенит» пока набирает обороты. Думаю, получится интересный матч, а результат тяжело предугадать. Кто сильнее? Наверное, «Краснодар». На данный момент команды равны, и на поле будет интересно посмотреть, кто из них сильнее», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

«Краснодар» после 14 туров Российской Премьер-Лиги возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий следом «Зенит» на два очка. 11 ноября команды сыграют друг с другом в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:30 мск.

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