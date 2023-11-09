Горшков: наверное, «Краснодар» сильнее «Зенита», но фаворита матча выделить сложно

Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и «Краснодаром».

«Сложно выделить фаворита в этом матче. «Краснодар» сейчас лидирует в чемпионате, а «Зенит» пока набирает обороты. Думаю, получится интересный матч, а результат тяжело предугадать. Кто сильнее? Наверное, «Краснодар». На данный момент команды равны, и на поле будет интересно посмотреть, кто из них сильнее», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

«Краснодар» после 14 туров Российской Премьер-Лиги возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий следом «Зенит» на два очка. 11 ноября команды сыграют друг с другом в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:30 мск.