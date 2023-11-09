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Дркушич: последние игры показали, что у «Сочи» есть прогресс

Дркушич: последние игры показали, что у «Сочи» есть прогресс
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Футболист «Сочи» Ванья Дркушич считает, что последние игры продемонстрировали прогресс южной команды. По его мнению, «Сочи» остаётся продолжать работать и надеяться на лучшее.

«Конечно, есть моральное давление. «Сочи» — не та команда, которая должна идти на последнем месте. Мы это все понимаем, стараемся каждый день на тренировках, разговариваем между собой, обсуждаем, как исправлять эту ситуацию. Я думаю, последние три‑четыре игры показали, что прогресс есть, мы лучше выглядим на поле. Надо продолжать работать и надеяться на лучшее», — приводит слова Дркушича «Матч ТВ».

Напомним, после 14 туров РПЛ сезона-2023/2024 «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице. Команда набрала всего 10 очков. В следующем туре команда Александра Точилина примет «Рубин».

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