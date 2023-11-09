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Кордоба признан лучшим игроком «Краснодара» в октябре. Это шестая награда форварда подряд

Кордоба признан лучшим игроком «Краснодара» в октябре. Это шестая награда форварда подряд
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Нападающий Джон Кордоба признан лучшим футболистом «Краснодара» в октябре, информирует официальный сайт «быков». В минувшем месяце колумбиец записал на своё счёт два гола в чемпионате России и один — в Кубке страны. Эта награда игроку месяца стала шестой подряд для Кордобы.

Лучший футболист октября определялся путём голосования болельщиков. Так, Кордоба набрал в нём 36,25%, а ближайший преследователь, Жуниор Алонсо, примерно в три раза меньше. Всего в голосовании приняли участие 988 болельщиков.

«Краснодар» после 14 туров Российской Премьер-Лиги возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий следом «Зенит» на два очка. 11 ноября команды сыграют друг с другом в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:30 мск.

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