Булыкин: на вылет из РПЛ идёт плотная группа. Там нет явного аутсайдера

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о конкуренции в нижней части турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

«На вылет идёт плотная группа. Там нет явного аутсайдера, поэтому борьба ещё предстоит, как и за медали. Нас ждёт хорошая концовка первой части сезона. После зимней паузы будет самый ответственный момент, где нужно проявить все лучшие качества, чтобы выполнить свои задачи и занять место как можно выше. Кто лучше воспользуется зимней паузой для подготовки и наигрыванию составов, тот и будет выше остальных», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 14 сыгранных туров в зоне вылета расположились «Балтика» (11) и «Сочи» (10). В зоне стыковых матчей находится «Оренбург» (13) и «Ахмат» (12).