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В «Динамо» рассказали о сроках возвращения защитника Маричаля

В «Динамо» рассказали о сроках возвращения защитника Маричаля
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В московском «Динамо» рассказали о сроках возвращения уругвайского защитника Николаса Маричаля.

«Маричаль вернётся после ноябрьской паузы», – приводит сообщение источника «РИА Новости».

Напомним, уругваец отсутствовал на матче 14-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:3) из-за повреждения. Российские команды после матчей 15-го тура РПЛ уходят на ноябрьскую международную паузу, после которой защитник должен вернуться в строй.

Маричал перешёл в динамовскую команду летом 2022 года из уругвайского «Насьоналя», по информации Transfermarkt, за € 4,2 млн. В нынешнем сезоне Николас принял участие в 15 матчах во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился.

На данный момент «Динамо» после 14 сыгранных матчей в РПЛ занимает пятое место с 22 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 31 баллом.

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