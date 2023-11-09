Агент Бийола: Яка благодарен ЦСКА, но сейчас он игрок «Удинезе» и не думает об уходе

Футбольный агент Роберт Чибеж, представляющий интересы защитника «Удинезе» Яки Бийола, высказался о возможном возвращении словенского игрока в московский ЦСКА.

«У «Удинезе» был непростой старт сезона. В последней игре команда добилась важной победы над «Миланом». Вы знаете, что Яка безумно благодарен ЦСКА, следит за выступлениями команды и поддерживает связь со многими игроками ЦСКА, но сейчас он игрок «Удинезе» и не думает об уходе», — приводит слова агента Metaratings.

24-летний Бийол перешёл в ЦСКА из «Рудара» в июле 2018 года. Сезон-2020/2021 защитник провёл на правах аренды в «Ганновере», а затем перешёл в «Удинезе». На счету игрока семь голов и восемь результативных передач в 96 матчах за ЦСКА.