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Агент Бийола: Яка благодарен ЦСКА, но сейчас он игрок «Удинезе» и не думает об уходе

Агент Бийола: Яка благодарен ЦСКА, но сейчас он игрок «Удинезе» и не думает об уходе
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Футбольный агент Роберт Чибеж, представляющий интересы защитника «Удинезе» Яки Бийола, высказался о возможном возвращении словенского игрока в московский ЦСКА.

«У «Удинезе» был непростой старт сезона. В последней игре команда добилась важной победы над «Миланом». Вы знаете, что Яка безумно благодарен ЦСКА, следит за выступлениями команды и поддерживает связь со многими игроками ЦСКА, но сейчас он игрок «Удинезе» и не думает об уходе», — приводит слова агента Metaratings.

24-летний Бийол перешёл в ЦСКА из «Рудара» в июле 2018 года. Сезон-2020/2021 защитник провёл на правах аренды в «Ганновере», а затем перешёл в «Удинезе». На счету игрока семь голов и восемь результативных передач в 96 матчах за ЦСКА.

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