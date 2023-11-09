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Мостовой: не вижу ни одного явного претендента на вылет из РПЛ. Даже «Сочи» не так плох

Мостовой: не вижу ни одного явного претендента на вылет из РПЛ. Даже «Сочи» не так плох
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Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой заявил, что не видит ни одного явного претендента на вылет из МИР РПЛ.

«Сейчас не вижу ни одной команды, которую можно назвать явным претендентом на вылет из РПЛ, как было в предыдущих годах. Об этом я и говорил в начале сезона, что всё выровнялось. Недавно «Факел» выглядел безнадёжным, а сейчас он в середине. А «Ахмат» был неплох, а сейчас внизу. Даже «Сочи» в нескольких играх играл не так плохо», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На данный момент после 14 сыгранных матчей РПЛ в зоне вылета находятся «Сочи» с десятью очками и «Балтика» с 11 баллами. В зоне стыковых матчей «Ахмат» (12) и «Оренбург» (13). Лидером Российской Премьер-Лиги является «Краснодар» с 31 очком. В тройку также входят «Зенит» (29) и ЦСКА (24).

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