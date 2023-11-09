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Вратарь «Реала» Кепа пропустит две-три недели из-за повреждения бедра

Вратарь «Реала» Кепа пропустит две-три недели из-за повреждения бедра
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Голкипер мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага пропустит две-три недели из-за травмы бедра, которую он получил на разминке перед матчем Лиги чемпионов с «Брагой» (3:0), состоявшемся вчера, 8 ноября. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Аррисабалага прошёл медицинское обследование, выявившее, что игрок получил надрыв отводящей мышцы бедра. Подчёркивается, что футболист не сможет принять участие в грядущем матче чемпионата Испании с «Валенсией», а также не будет доступен для предстоящих игр национальной команды Испании.

Напомним, перед началом минувшего сезона 29-летний голкипер перешёл в стан «сливочных» из «Челси» на правах аренды для того, чтобы заменить вратаря мадридского клуба Тибо Куртуа, который получил тяжёлую травму, требующую длительной реабилитации.

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