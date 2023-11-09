Брата и агента Рашфорда арестовали в Майами за домашнее насилие

Брата и по совместительству агента нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда Дэйна Рашфорда арестовали в Майами за домашнее насилие, сообщает The Telegraph.

Дэйн был арестован 20 октября в Майами-Бич во время отдыха. Для освобождения ему пришлось внести залог в размере $ 1,5 тыс. (€ 1,4 тыс.). При этом он должен предстать перед судом 27 ноября. Ему предъявлены обвинения в нанесении побоев, что классифицируется как бытовое насилие.

31-летний Дэйн Рашфорд является директором DN May Sports Management. Эта компания занимается представлением интересов спортсменов. Одним из клиентов компании является Маркус Рашфорд.

В нынешнем сезоне игрок «красных дьяволов» сыграл за команду 15 матчей во всех турнирах, где отметился одним голом и тремя результативными передачами.