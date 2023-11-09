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Экс-игрок «Юнайтед» Скоулз: Каземиро слаб и плохо справляется со своей ролью на поле

Экс-игрок «Юнайтед» Скоулз: Каземиро слаб и плохо справляется со своей ролью на поле
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о полузащитнике «красных дьяволов» Каземиро и защитнике английского клуба Рафаэле Варане на фоне неудовлетворительных результатов команды в последних матчах.

«Мы видели Варана в матче с «Копенгагеном», и он неаккуратно обращался с мячом. Каземиро также слаб на текущий момент и плохо справляется со своей ролью на поле. Это два игрока, которые в сумме завоевали пять кубков европейских чемпионов, и если вы не можете им доверять, то что тогда делать?» — приводит слова Скоулза Mundo Deportivo.

Напомним, вчера, 8 ноября, в матче группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» проиграл «Копенгагену» со счётом 3:4. После четырёх туров команда тен Хага набрала три очка и занимает последнее место в группе A.

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