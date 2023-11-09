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Четверо фанатов «Бенфики» арестованы за бросание файеров в болельщиков «Реала Сосьедад»

Четверо фанатов «Бенфики» арестованы за бросание файеров в болельщиков «Реала Сосьедад»
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Четверо поклонников «Бенфики» были арестованы за то, что они бросали файеры в болельщиков «Реала Сосьедад» во время минувшего матча Лиги чемпионов, в котором испанская команда обыграла португальцев со счётом 3:1. Об этом информирует Football Espana.

Сообщается, что по ходу встречи фанаты «Бенфики» дважды кидали файеры на трибуны болельщиков соперника. Президент «Реала Сосьедад» Хоакин Аперрибай заявил, что клуб будет сотрудничать с правоохранительными органами для того, чтобы поймать нарушителей. Также подчёркивается, что один из брошенных файеров попал в ребёнка, однако ни он, ни другие поклонники испанского клуба не пострадали.

Напомним, ранее «Реал Сосьедад» назвал поведение болельщиков «Бенфики» на этом матче «позором».

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