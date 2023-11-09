Агент Чистякова: Дима хочет доказать, что может играть за «Зенит»

Футбольный агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев заявил, что российский игрок хочет закрепиться в составе.

«Будем ли рассматривать предложения аренды или трансфера? В первую очередь «Зенит» должен рассматривать.

Какие мысли у Дмитрия? У него мысли — доказать в «Зените», что он может играть в составе. До травмы Дмитрий был в стартовом составе», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Чистяков сыграл за «Зенит» в шести матчах во всех турнирах, где результативными действиями не отметился. Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2025 года.

На данный момент «Зенит» после 14 сыгранных матчей в МИР Российской Премьер-Лиге располагается на второй строчке с 29 очками.