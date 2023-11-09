Каррагер выразил недовольство тем, как часто судьи показывают красные карточки

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказал мнение о том, что в современном футболе судьи слишком часто показывают неоправданные красные карточки.

«Раньше чувствовалось, что красная карточка имеет большое значение. Теперь складывается впечатление, что она показывается в каждом или почти каждом матче. Это неправильно, это разрушает игру. То, что люди сейчас расценивают как красную карточку, говорит о том, что дальше будет только хуже. Вы не устраняете реальные проблемы, когда показываете игроку красную карточку за то, что он докоснулся до кого-то. Ситуация с Хаверцем произошла из-за того, что футболист потерял голову и получил слишком много эмоций от игры (во время минувшего матча АПЛ «Ньюкасл» — «Арсенал» (1:0) Хаверц ударил локтем защитника «сорок» Бёрна. — Прим. «Чемпионата»). Подобные вещи невозможно искоренить.

Если кто-то совершил действительно ужасный поступок, отстраните его, но сейчас это зашло слишком далеко», — написал Каррагер в соцсети X (ранее Twitter).