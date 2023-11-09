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«Зенит» сыграет товарищеский матч с азербайджанским «Нефтчи»

«Зенит» сыграет товарищеский матч с азербайджанским «Нефтчи»
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Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга проведёт товарищеский матч с азербайджанским «Нефтчи». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Встреча пройдёт в субботу, 18 ноября, в Азербайджане и начнётся в 20:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что «Зенит» впервые в российской истории проведёт матч в Азербайджане. Ранее петербуржцы провели один товарищеский матч с азербайджанским клубом — в июле 2023-го на «Газпром Арене» (3:1).

В советской истории клубы встречались 59 раз — на счету ленинградцев 28 побед, 13 игр завершились вничью, в 18 матчах победу одержали бакинцы.

После 14 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» с 29 очками находится на втором месте, уступая лидирующему «Краснодару» два очка. «Нефтчи» после 12 туров чемпионата Азербайджана располагается на пятом месте.

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