«Бёрнли» предоставил отпуск игроку Фостеру, борющемуся с психологическими проблемами

Английский «Бёрнли» принял решение предоставить отпуск нападающему Лайлу Бренту Фостеру для того, чтобы он мог пройти терапию и преодолеть свои психологические проблемы.

«От имени Лайла Фостера делимся с вами последней информацией о болезни футболиста.

Недавно Лайл сообщил нам, что он продолжает жить с проблемами, связанными с его психическим состоянием, в связи с чем он был вынужден обратиться за помощью.

На текущий момент Лайл находится под наблюдением специалистов, которые оказывают ему необходимую поддержку и заботу для того, чтобы он смог полностью восстановиться.

Выражая любовь и поддержку его семье от лица всех сотрудников «Бёрнли», заявляем, что мы сделаем всё от нас зависящее для того, чтобы помочь Лайлу выздороветь.

Мы просим вашего понимания, а также уважать конфиденциальность Лайла в этом вопросе. Больше мы не будем давать никаких комментариев по этой теме до получения дальнейших уведомлений», — сказано в заявлении на официальном сайте «Бёрнли».