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Защитник «Реала» Милитао может вернуться в строй после травмы в декабре

Защитник «Реала» Милитао может вернуться в строй после травмы в декабре
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Восстановление защитника мадридского «Реала» Эдера Милитао после надрыва крестообразной связки, полученного в начале нынешнего сезона, продвигается быстрее ожидаемых сроков, в результате чего футболист может вернуться на поле уже в декабре текущего года. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, по первоначальным прогнозам бразильский игрок должен был закончить процесс реабилитации к февралю 2024 года. Однако на текущий момент медицинский штаб мадридского клуба видит предпосылки к тому, что Милитао может восстановиться раньше. Подчёркивается, что 25-летний защитник получил разрешение начать тренироваться на футбольном поле. Однако он продолжает заниматься по индивидуальной программе. Также в скором времени к нему из Бразилии должен прилететь его личный тренер, который должен помочь защитнику набрать необходимые физические кондиции.

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