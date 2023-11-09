Стало известно расписание матчей 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
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28 ноября матчем между калининградской «Балтикой» и московским «Локомотивом» стартует первая игра 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
28 ноября, вторник:
«Балтика» (Калининград) — «Локомотив» (Москва) — 18:15 мск.
29 ноября, среда:
«Оренбург» — «Спартак» (Москва) — 16:00 мск;
«Ростов» — ЦСКА (Москва) — 18:15 мск;
«Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 18:15 мск.
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