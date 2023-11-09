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Зидан: я видел игру на секунду раньше остальных, но Месси думает в три раза быстрее

Зидан: я видел игру на секунду раньше остальных, но Месси думает в три раза быстрее
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Бывший футболист и тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан восторженно высказался о нападающем «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Я видел вещи, которые происходят на поле, раньше других на секунду. Но ты оказываешься впереди остальных на три секунды», — приводит слова Зидана Madrid Universal в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, 30 октября проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» получил Лионель Месси. Этот приз стал для аргентинца восьмым по счёту в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем экс-нападающий «Барселоны». Игрок получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

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