Валерий Новиков: ЦСКА сможет прервать беспроигрышную серию «Факела»

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков заявил, что армейцы прервут беспроигрышную серию «Факела» в матче 15-го тура МИР РПЛ, который пройдёт 11 ноября.

«Стоит похвалить Ташуева, который вывел «Факел» из кризиса. Это отличный тренер, я высоко оцениваю его работу. В Воронеже «Факел» всегда играет смело, да и состав у них довольно ровный, это боевая команда, которую смог сбалансировать Сергей Абуезидович.

ЦСКА ждёт непростая игра, это очевидно. «Факел» не проигрывает пять матчей подряд в РПЛ. У «Краснодара» тоже недавно была серия без поражений, а ЦСКА смог её прервать. Надеюсь, что это повторится и с «Факелом». Я в этом уверен», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

На данный момент после 14 сыгранных матчей в РПЛ ЦСКА располагается на третьей строчке с 24 очками. «Факел» находится на 10-й позиции с 18 баллами.