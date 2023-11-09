Саутгейт: мне было скучно смотреть матч «Челси» со «шпорами». Надо думать о болельщиках

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что он испытывал скуку во время просмотра минувшего матча АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Челси» (1:4) из-за частых остановок игры судьёй.

«Мне было скучно смотреть эту игру. Она просто постоянно останавливалась. Не обращаете внимание на игроков, а как насчёт болельщиков? Обратная сторона заключается в том, что все решения, принятые арбитром, были правильными, на мой взгляд. Так что, если это цель игры, то славно, но это лишает зрителей удовольствия от забитых мячей», — приводит слова Саутгейта ESPN.

Напомним, после 11 туров АПЛ «Тоттенхэм» набрал 26 очков и на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице. В свою очередь, «Челси» после аналогичного количества матчей заработал 15 очков и расположился на 10-й строчке.