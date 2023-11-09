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Экс-игрок «Спартака» Озбилиз: у Тикнизяна большой потенциал, он способен заиграть в Европе

Экс-игрок «Спартака» Озбилиз: у Тикнизяна большой потенциал, он способен заиграть в Европе
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Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Армении Араз Озбилиз высказался о защитнике «Локомотива» Наире Тикнизяне.

«На мой взгляд, Наир Тикнизян — хороший футболист, качественный защитник. У него большой потенциал, он может стать очень востребованным игроком. Думаю, Наир способен заиграть в Европе, он уже сейчас может быть полезен клубу из топ-5 лиг Европы», — приводит слова Озбилиза «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Тикнизян провёл за «Локомотива» 13 матчей в рамках РПЛ, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. В Кубке России на счету Наира два гола и три результативные передачи в шести играх.

24-летний футболист сыграл в шести матчах за сборную Армении в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы — 2024. В этих поединках Тикнизян забил один гол и отдал один ассист.

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