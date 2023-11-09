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Футболист «Манчестер Юнайтед» Хойлунд: каждый игрок команды поддерживает тен Хага

Футболист «Манчестер Юнайтед» Хойлунд: каждый игрок команды поддерживает тен Хага
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд заявил, что футболисты команды поддерживают главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага, несмотря на их неудовлетворительные результаты в последних матчах.

«Он действительно хороший тренер. Он заботится о каждой детали, и он мне очень помогает, придаёт мне уверенности и подбадривает меня. Я думаю, что каждый игрок в раздевалке поддерживает его. Я надеюсь, что это всего лишь вопрос времени, когда мы добьёмся успеха», — приводит слова Хойлунда Evening Standard.

Напомним, вчера, 8 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов команда тен Хага проиграла датскому «Копенгагену» со счётом 3:4. В этой встрече Хойлунд отметился двумя забитыми мячами.

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