Подростку из московской академии «ПСЖ» предложили футболку как компенсацию за перелом

Подросток получил травму в московской школе французского «ПСЖ». В качестве компенсации ему предложили игровую футболку, сообщает Baza.

7 октября проходила тренировка в официальной академии «ПСЖ» в России, на которой мальчик выходил один на один с пустыми воротами, но неудачно упал на руку и получил закрытый перелом обеих костей левого предплечья со смещением.

Родители подростка обвинили секцию в несоблюдении норм безопасности: ребёнку не оказали первую помощь, после травмы он дважды терял сознание, а рядом с манежем не было автомобиля скорой помощи. За это родители потребовали 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Такая сумма получилась на основе методических рекомендаций Ассоциации юристов России.

Академия «ПСЖ» не согласилась с обвинениями. По мнению представителей организации, травма ребёнка — это несчастный случай, так как на футболе такое бывает. Перелом случился без стороннего вмешательства, а то, что не было врачей, учтут.

При этом после травмы родителям мальчика предложили компенсацию: три месяца бесплатных занятий после восстановления и комплект формы с фамилией игрока парижской команды Килиана Мбаппе на спине.