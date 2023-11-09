Лионель Месси: в современном футболе плеймейкеров больше не существует

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси порассуждал об изменении роли «десятки» на футбольном поле.

«Характеристики, которыми должен обладать десятый номер? Сегодня футбол сильно изменился. С самого раннего возраста футболисты начинают играть по схеме 4-4-3, или в три защитника, или в пять защитников. Типичный номер десять не вписывается в подобные системы. В нынешнем футболе потерян способ воспитания игроков под десятым номером, плеймейкеров. Их больше не существует, поскольку они не подходят под систему», — приводит слова Месси Madrid Universal в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, 30 октября проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» получил Лионель Месси. Этот приз стал для аргентинца восьмым по счёту в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем экс-нападающий «Барселоны». Игрок получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.