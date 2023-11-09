«Бетис» — «Арис»: Александр Кокорин начнёт матч в запасе

Сегодня, 9 ноября, состоится матч 4-го тура группы С Лиги Европы между испанским «Бетисом» и кипрским «Арисом». Встреча пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье, Испания. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакими (Швеция). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Бетис»: Браво, Песселья, Абнер, Рока, Гуардадо, Карвалью, Руибаль, Санчес, Энрике, Абде, Иглесиас.

«Арис»: Алвес, Кажу, Брорссон, Яго, Урошевич, Сёке, Струски, Маямбела, Гомис, Монтнор, Бабика.

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин остался на скамейке запасных.

Группу С Лиги Европы возглавляет «Бетис», набрав шесть очков в трёх играх. «Арис» находится на последнем, четвёртом месте с тремя очками.