«Тулуза» — «Ливерпуль»: Даллинга увеличил преимущество хозяев

Сегодня, 9 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2023/2024 встречаются французская «Тулуза» и английский «Ливерпуль». Встреча проходит на стадионе «Мунисипал» в Тулузе (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 36-й минуте Арон Дённум накрыл Константиноса Цимикаса, ворвался в штрафную и пробил. Мяч рикошетом от Джарелла Куансы залетел в сетку над Кивином Келлехером.
На 58-й минуте Венсан Сьерро навесил с правого фланга в штрафную, Тейс Даллинга открылся между Куансой и Жоэлем Матипом, первым касанием принял мяч, а вторым отправил его точно в дальний нижний угол.
Напомним, после трёх туров группового этапа Лиги Европы сезона-2023/2024 «Ливерпуль» располагается на первой строчке в группе Е с девятью очками. «Тулуза» находится на второй позиции с четырьмя очками. Прошлая встреча команд завершилась со счётом 5:1 в пользу англичан.
- 9 ноября 2023
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