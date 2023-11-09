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Каррагер объяснил, почему Эрлинг Холанд не сможет выиграть «Золотой мяч» в следующем году

Каррагер объяснил, почему Эрлинг Холанд не сможет выиграть «Золотой мяч» в следующем году
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не сможет выиграть «Золотой мяч» в следующем году, поскольку футболист не будет принимать участие в матчах чемпионата Европы 2024 года.

«Я думаю, что Холанду действительно будет трудно стать лучшим футболистом сезона из-за сборной, за которую он играет. Если «Манчестер Сити» снова сделает требл, а Холанд опять будет великолепен в Лиге чемпионов, тогда, возможно, ситуация изменится.

Например, Беллингем выступает за клуб, у которого есть отличная возможность выиграть Лигу чемпионов, а его сборная может выиграть чемпионат Европы. Подобным образом дело обстоит и с Килианом Мбаппе, который может выиграть этот турнир с Францией. Так что эти футболисты получат ещё одну возможность заявить о себе из-за Евро-2024», — приводит слова Каррагера Manchester Evening News.

Напомним, сборная Норвегии, за которую играет Холанд, лишилась шансов на выход на чемпионат Европы 2024 года.

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