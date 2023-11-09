«Тулуза» — «Ливерпуль»: французы вновь увеличили преимущество

Сегодня, 9 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2023/2024 встречаются французская «Тулуза» и английский «Ливерпуль». Встреча проходит на стадионе «Мунисипал» в Тулузе (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 36-й минуте Арон Дённум накрыл Константиноса Цимикаса, ворвался в штрафную и пробил. Мяч рикошетом от Джарелла Куансы залетел в сетку над Кивином Келлехером.

На 58-й минуте Венсан Сьерро навесил с правого фланга в штрафную, Тейс Даллинга открылся между Куансой и Жоэлем Матипом, первым касанием принял мяч, а вторым отправил его точно в дальний нижний угол.

На 74-й минуте Джозеф Гомес в штрафной сделал скидку головой на дальний край вратарской, где Кристиан Кассерес и Расмус Николайсен прыгали за мячом. От руки Кассереса мяч залетел в ближний угол.

На 76-й минуте Габриэль Суасо прострелил с левого края штрафной, Келлехер не смог перехватить мяч, он отскочил на правый угол вратарской, откуда Франк Магри точно пробил под ближнюю штангу.

Напомним, после трёх туров группового этапа Лиги Европы сезона-2023/2024 «Ливерпуль» располагается на первой строчке в группе Е с девятью очками. «Тулуза» находится на второй позиции с четырьмя очками. Прошлая встреча команд завершилась со счётом 5:1 в пользу англичан.