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«Будё-Глимт» вместе с Хайкиным обыграл «Бешикташ» в матче Лиги конференций

«Будё-Глимт» вместе с Хайкиным обыграл «Бешикташ» в матче Лиги конференций
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Сегодня, 9 ноября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций между турецким «Бешикташем» и норвежским «Будё-Глимт». Команды играли на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле, Турция. Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск. Матч завершился победой гостей со счётом 2:1.

В составе гостей оба мяча на свой счёт записал камерунский нападающий Фарис Мумбанья. Первый гол был забит 38-й минуте, а второй на 49-й. В составе «Бешикташа» отличился турецкий полузащитник Тайфур Бингёль, которому ассистировал экс-игрок «Милана» Анте Ребич.

Российский голкипер гостей Никита Хайкин провёл на поле все 90 минут.

После этой победы в активе «Будё-Глимт» стало семь очков. Норвежская команда занимает второе место в группе D. «Бешикташ» с одним очком идёт на последнем месте.

Лига конференций . Группа D. 4-й тур
09 ноября 2023, четверг. 20:45 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Мумбанья – 38'     0:2 Мумбанья – 49'     1:2 Бингёль – 64'    
Удаления: Уйсал – 90+3' / нет
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