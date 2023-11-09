«Будё-Глимт» вместе с Хайкиным обыграл «Бешикташ» в матче Лиги конференций

Сегодня, 9 ноября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций между турецким «Бешикташем» и норвежским «Будё-Глимт». Команды играли на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле, Турция. Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск. Матч завершился победой гостей со счётом 2:1.
В составе гостей оба мяча на свой счёт записал камерунский нападающий Фарис Мумбанья. Первый гол был забит 38-й минуте, а второй на 49-й. В составе «Бешикташа» отличился турецкий полузащитник Тайфур Бингёль, которому ассистировал экс-игрок «Милана» Анте Ребич.
Российский голкипер гостей Никита Хайкин провёл на поле все 90 минут.
После этой победы в активе «Будё-Глимт» стало семь очков. Норвежская команда занимает второе место в группе D. «Бешикташ» с одним очком идёт на последнем месте.
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