«Будё-Глимт» вместе с Хайкиным обыграл «Бешикташ» в матче Лиги конференций

Сегодня, 9 ноября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций между турецким «Бешикташем» и норвежским «Будё-Глимт». Команды играли на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле, Турция. Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск. Матч завершился победой гостей со счётом 2:1.

В составе гостей оба мяча на свой счёт записал камерунский нападающий Фарис Мумбанья. Первый гол был забит 38-й минуте, а второй на 49-й. В составе «Бешикташа» отличился турецкий полузащитник Тайфур Бингёль, которому ассистировал экс-игрок «Милана» Анте Ребич.

Российский голкипер гостей Никита Хайкин провёл на поле все 90 минут.

После этой победы в активе «Будё-Глимт» стало семь очков. Норвежская команда занимает второе место в группе D. «Бешикташ» с одним очком идёт на последнем месте.