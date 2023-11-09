Российский голкипер «Карабаха» Лунёв получил травму в матче с «Байером»

Российский вратарь азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунёв получил травму и был заменён в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с леверкузенским «Байером».

31-летний голкипер получил повреждение, из-за которого не смог продолжить игру и был заменён на 85-й минуте при счёте 0:0. Матч закончился победой «Байера» со счётом 1:0. Единственный гол был забит на 90+4-й минуте с пенальти. Отличился Виктор Бонифасе.

Напомним, ранее стало известно, что тренерский штаб сборной России включил Лунёва в список футболистов, приглашённых на ноябрьский сбор. 3 ноября Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Кубы. Игра состоится 20 ноября в Волгограде. Встреча пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года «Волгоград Арене» и начнётся в 19:30 по московскому времени.