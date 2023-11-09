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Игрок «Манчестер Сити» Фоден назвал самого сложного оппонента в своей карьере

Игрок «Манчестер Сити» Фоден назвал самого сложного оппонента в своей карьере
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Вингер «Манчестер Сити» Филип Фоден назвал самого сложного соперника, которому ему приходилось противостоять в своей карьере.

«Рис Джеймс является самым трудным соперником из тех, против которых я играл», — приводит слова Фодена Daily Mail.

Фоден и Джеймс стали противостоять друг другу, начиная с восьмилетнего возраста, когда они выступали за молодёжные составы «Манчестер Сити» и «Челси». Ранее защитник «синих» также отметил высокие игровые качества Фодена.

Напомним, в нынешнем сезоне вингер «горожан» принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. В свою очередь, Джеймс сыграл в нынешнем сезоне в пяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями.

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